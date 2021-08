Angoulême Préfecture de la Charente Angoulême, Charente Découvrez l’histoire riche de l’hôtel de la préfecture Préfecture de la Charente Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Découvrez l’histoire riche de l’hôtel de la préfecture Préfecture de la Charente, 18 septembre 2021 10:00, Angoulême. Journée du patrimoine 2021 Préfecture de la Charente. Gratuit|Sur inscription https://www.weezevent.com/visite-libre-de-l-hotel-de-la-prefecture-de-la-charente, pref-jep@charente.gouv.fr

18 et 19 septembre Découvrez l’histoire riche de l’hôtel de la préfecture * Passez la grille d’honneur et venez découvrir les coulisses de l’hôtel de la préfecture. De sa construction à aujourd’hui, retracez près de 200 ans d’histoire. A l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les coulisses de l’hôtel de la préfecture. De sa construction, aux débuts des années 1830, à aujourd’hui, retracez près de 200 ans d’histoire par une visite des salons de réceptions, du bureau de la préfète et de « l’appartement des Princes » où séjourna le Général de Gaulle en 1963. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Contrôle d’identité et du pass sanitaire à l’entrée de la préfecture – Port du masque obligatoire.

Préfecture de la Charente 7 rue de la Préfecture, 16000 Angoulême Angoulême 16000 L’Houmeau Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45167847.jpg?_ts=1629213941624 05 45 97 62 37 http://www.charente.gouv.fr https://twitter.com/Prefet16,https://www.facebook.com/prefet16

Située contre les remparts et la fin d’un quartier construit sous le Premier Empire et la Restauration, la préfecture est due à Paul Abadie père. Le projet lui est confié en 1828. Le plan comprend un imposant vestibule, plusieurs salons, un billard, une salle de réunion et, au premier étage, en dehors des appartements privés du préfet, est prévu un appartement d’honneur destiné au séjour des princes et princesses de la famille royale, de passage à Angoulême.

Crédits : ©Préfecture de la Charente Gratuit|Sur inscription ©Jack ma – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Préfecture de la Charente Adresse 7 rue de la Préfecture, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville Préfecture de la Charente Angoulême