18 et 19 septembre Spectacle De ses Mains par la compagnie Lunatic * Installation plastique, aérienne et sonore invitant à (re)découvrir le pré au cours d’une déambulation poétique le long de différents tableaux circassiens ponctués d’oeuvres textiles monumentales évoquant la forme de métiers à tisser. *

samedi 18 septembre – 18h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Sur réservation sur place le jour-même – 120 personnes maximum

Pré des Lavandières Rue du Val, 35500, Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine

Crédits : Christophe Raynaud de Lage

