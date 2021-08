Breuil-le-Sec Potager, parc et grange des Etournelles Breuil-le-Sec, Oise 170 ans de cultures au Potager des Etournelles Potager, parc et grange des Etournelles Breuil-le-Sec Catégories d’évènement: Breuil-le-Sec

18 et 19 septembre 170 ans de cultures au Potager des Etournelles * A l’entrée du Potager les huit parcelles bordées de buis et d’arbustes taillés offrent un merveilleux spectacle de fleurs, fruits et légumes. C’est un très rare exemple de potager (4000 m2) inscrit au titre des Monuments Historiques où beauté et biodiversité s’allient depuis sa création en 1850.

La promenade se prolonge dans les longues allées du parc romantique, bordées d’arbres remarquable qui contournent un étang et son île.

La visite se termine par la découverte de la majestueuse charpente de 1670 de la grange à récolte construite par Louis Béchameil, surintendant des bâtiments de Philippe d’Orléans. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Adultes / 5 euros – Groupes 10 personnes / 3 euros – Ouvert pour les scolaires le vendredi sur rendez-vous

Potager, parc et grange des Etournelles 68 place du Carrouel et des Etournelles – 60840 Breuil-le-Sec Breuil-le-Sec 60840 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69334531.jpg 06 26 33 68 24 http://www.etournelles.com

Le potager fleuri a été dessiné de manière à offrir une jolie vue sur les cultures à partir de l’entrée : une pente artificielle douce vers l’église accroit l’effet de perspective. Les dix parcelles bordées de buis et d’arbustes taillés offrent un merveilleux spectacle de fleurs, fruits et légumes à l’ombre du clocher roman en arrière plan. Le parc prend l’aspect d’un jardin à l’anglaise avec un étang creusé autour d’une île. La grange a été construite vers 1670 par Louis Bechameil, surintendant des bâtiments de Philippe d’Orléans pour éviter la perte d’une partie des récoltes par le stockage en plein air.

