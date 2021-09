Châlons-en-Champagne Porte Sainte-Croix Châlons-en-Champagne, Marne Châlons insolite : prenez de la hauteur sur la Porte Sainte-Croix Porte Sainte-Croix Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

18 et 19 septembre Châlons insolite : prenez de la hauteur sur la Porte Sainte-Croix * Édifiée sur les vestiges des anciennes fortifications, la Porte Sainte-Croix profite des travaux d’embellissement de la ville et rend hommage à la Dauphine Marie-Antoinette. Elle vient de fêter ses 250 ans et offre un magnifique panorama sur le Châlons historique à ne pas manquer ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 19h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Porte Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38105554.jpg 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr

Porte de la ville datée du XVIIIe siècle, inaugurée à l’occasion du passage de Marie-Antoinette. Vous pourrez admirer un point de vue inédit sur la ville.

