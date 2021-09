Visite libre de la Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel Musée de Guérande, 18 septembre 2021 10:00, Guérande.

Journée du patrimoine 2021 Porte Saint-Michel Musée de Guérande. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de la Porte Saint-Michel

*

Tout le week-end, la Porte Saint-Michel Musée de Guérande vous offre l’accès libre à ses deux étages d’exposition ainsi qu’à une partie des remparts de la ville. Récemment restaurées, les salles du musée et leurs pierres de granite dévoilent une histoire passionante, du XVe siècle jusqu’à aujourd’hui. Chaque après-midi, votre parcours sera ponctué de rencontres avec nos médiateurs, toujours prêts à partager les plus vieux secrets du monument.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre



Porte Saint-Michel Musée de Guérande 1 rue Saint-Michel Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37449660.jpg 0228550505 http://portesaintmichel.fr

La Porte Saint-Michel est le monument historique le plus emblématique de la cité médiévale de Guérande. Chargée de plus de 6 siècles d’histoire, elle fut tour à tour logis-châtelet au temps des ducs de Bretagne et des rois de France, prison à la Révolution, Hôtel de Ville de 1815 à 1954 et musée à partir de 1928.

Son architecture monumentale témoigne encore aujourd’hui du prestige et de la puissance de la ville au Moyen Âge. Au cours de l’Histoire, elle fait figure de siège du pouvoir politique et devient rapidement symbole identitaire de la ville. Classée Monument historique depuis 1889, elle est le théâtre des plus grands évènements guérandais.

Crédits : Ville de Guérande Gratuit Ville de Guérande