Dinan Porte Saint-Malo Côtes-d'Armor, Dinan Déambulation-promenade de la Porte Saint-Malo à l’esplanade de la Fontaine des-Eaux Porte Saint-Malo Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Déambulation-promenade de la Porte Saint-Malo à l’esplanade de la Fontaine des-Eaux Porte Saint-Malo, 18 septembre 2021 14:00, Dinan. Journée du patrimoine 2021 Porte Saint-Malo. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Déambulation-promenade de la Porte Saint-Malo à l’esplanade de la Fontaine des-Eaux * Déambulation-promenade de la Porte Saint-Malo à l’esplanade de la Fontaine des Eaux, dans une ambiance musicale, organisée et animée par des membres de la SAMB : lecture de textes, en rapport avec l’environnement arboré, découverte de l’esplanade, présentation historique (Argentel, moulins, cascade, casino, …), présentation des enjeux écologiques et, bien sûr, temps festif avec dégustation de pâtisseries bretonnes, accompagnées de cidre !

Venez nombreux, et en famille, le dimanche 19 septembre, de 14 à 16 heures ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

*

Rendez-vous Porte Saint-Malo.

Porte Saint-Malo rue de l’école, 22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94851218.jpg Crédits : Bibliothèque Municipale de Dinan, cliché Charles Montécot Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Porte Saint-Malo Adresse rue de l'école, 22100, Dinan Ville Dinan Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville Porte Saint-Malo Dinan