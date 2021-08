(Re)découvrez la mandoline lors d’un concert Porte des Allemands, 18 septembre 2021 17:30, Metz.

Journée du patrimoine 2021 Porte des Allemands. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://demarches.services.metzmetropole.fr/ville-de-metz/reserver-un-rendez-vous-culturel-de-l-ete/

Samedi 18 septembre, 17h30

(Re)découvrez la mandoline lors d’un concert

*

Une sélection de musiciens de l’AICOPI vous propose un voyage musical dans l’histoire et la géographie de la région avec la mandoline.

Le public pourra découvrir (ou ré-découvrir) cet instrument emblématique de l’immigration. Apportée par les Italiens et Polonais venus travailler dans la métallurgie et les mines, la mandoline s’est toujours adaptée aux différents styles musicaux et époques.

Aujourd’hui, elle vit un vrai essor en France, en Europe et dans le monde, avec un éventail de possibilités techniques et expressives. Un concert commenté présentera la mandoline et sa famille dans une performance ludique et dynamique.

*

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

*

Gratuit. Sur inscription.



Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz Metz 57000 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64702043.jpg 03 87 55 55 62

La porte est un vestige de l’enceinte urbaine du XIIIe siècle, et avait une double fonction de pont et de porte fortifiée. Elle a connu différentes affectations et différentes périodes de restauration. À la fin du XIXe siècle, notamment, l’édifice a été transformé en élément médiéval, avec toute l’imagerie propre à cette période. C’est ainsi que la façade crénelée de l’édifice, souvent mise en exergue est due à l’architecte allemand Paul Tornow, qui intervint également sur la cathédrale Saint-Étienne durant la période de l’Annexion.

Crédits : ©AICOPI Gratuit|Sur inscription ©Rodolphe Lebois