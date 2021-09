Villeneuve-sur-Yonne Porte de Joigny Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Porte de Joigny Porte de Joigny Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Porte de Joigny Porte de Joigny, 19 septembre 2021 14:00, Villeneuve-sur-Yonne. Journée du patrimoine 2021 Porte de Joigny. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Porte de Joigny * Porte sud de l’enceinte médiévale, la porte de Joigny accueille à son second étage les collections d’uniformes de la Gendarmerie, de la Révolution à nos jours, et au premier la section historique du Musée-Galerie Carnot. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Porte de Joigny 2 rue Carnot 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location938564.jpg 0386830248 http://www.villeneuve-yonne.fr/acces-thematique/culture-tourisme/patrimoine/porte-de-joigny/

Construite au XIIème siècle sous le règne de Louis VII, elle fait partie d’un ensemble fortifié comprenant 5 portes qui fermaient et protégeaient la ville jusqu’au XVIIème siècle

Crédits : Gratuit Mairie de Villeneuve sur Yonne

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Porte de Joigny Adresse 2 rue Carnot 89500 Villeneuve sur Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Porte de Joigny Villeneuve-sur-Yonne