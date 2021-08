Nîmes Porte de France Gard, Nîmes Visite libre Porte de France Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Porte de France Rue Porte de France, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Cette porte faisait partie de l’enceinte Augustéenne et comportait une herse. Elle n’était pas située sur la via Domitia contrairement à sa grande sœur la porte d’Auguste, mais sur une voie secondaire menant aussi vers l’Hispanie.

