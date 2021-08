Bordeaux Porte Cailhau Bordeaux, Gironde Innovations et inventions à Bordeaux au fil du temps Porte Cailhau Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Innovations et inventions à Bordeaux au fil du temps Porte Cailhau, 18 septembre 2021 15:00, Bordeaux

Samedi 18 septembre, 15h00 Innovations et inventions à Bordeaux au fil du temps * Visite pédestre dans Bordeaux pour découvrir des inventions ou des innovations au fil du temps… Faites connaissance avec des personnages en avance sur leur temps et découvrez la ville sous un nouvel angle avec un tas d’anecdotes surprenantes ! Cette visite de 2 heures environ comprendra entre 7 et 10 étapes commentées pour découvrir des endroits de Bordeaux où furent inventées des objets, machines ou concepts révolutionnaires et où ont vécu des personnages bien en avance sur leur temps… Une visite pour découvrir Bordeaux sous un autre angle avec des anecdotes insolites et amusantes autour des inventions et innovations qui y ont vu le jour. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

3€/personne recommandé. Réservation obligatoire par mail. 30 personnes maximum.

Porte Cailhau Place du Palais, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde

Cette porte défensive du Moyen Âge offre un panorama splendide sur les quais, le pont de pierre et les toits de la ville. Erigée au XVe siècle, elle faisait partie des anciens remparts. Elle est formée d’une herse et de mâchicoulis. Elle comporte un décor sculpté et une toiture en poivrière.

