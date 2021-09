Saint-Andéol-le-Château Porte Barre Rhône, Saint-Andéol-le-Château Porte Barre à Saint Andéol le Château Porte Barre Saint-Andéol-le-Château Catégories d’évènement: Rhône

Dimanche 19 septembre, 13h30 Porte Barre à Saint Andéol le Château * On accédait à l’intérieur du village par deux portes : la porte BARRE à l’est et une autre porte à l’ouest qui a disparue. Des fossés renforçaient la défense du village, ils s’étendaient notamment sur la route de Mornant. À voir également sur Beauvallon : Découverte du clos Souchon, chasse aux galets, l’église et le concert du groupe Fahro à Saint Andéol le Château, monuments, mosaïques et curiosités à Saint-Jean-de-Touslas, découverte de l’église à Chassagny *

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

