La Ciotat Port - Vieux de La Ciotat Bouches-du-Rhône, La Ciotat Port-Vieux Port – Vieux de La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Port-Vieux Port – Vieux de La Ciotat, 18 septembre 2021 10:00, La Ciotat. Journée du patrimoine 2021 Port – Vieux de La Ciotat. Gratuit

18 et 19 septembre Port-Vieux * Découverte des barquettes marseillaises, bateaux en bois traditionnels.

Embarquement pour des courtes balades en barquettes. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Port – Vieux de La Ciotat Quai Ganteaume/quai François Mitterrand 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

04 42 08 88 00

Promenade au bord de l’eau sur les quais du port-vieux. Barquettes marseillaises, bateaux en bois traditionnels. Église, musée et Office de Tourisme à proximité

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Port - Vieux de La Ciotat Adresse Quai Ganteaume/quai François Mitterrand 13600 La Ciotat Ville La Ciotat Age maximum 99 lieuville Port - Vieux de La Ciotat La Ciotat