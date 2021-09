Antibes Port Vauban Alpes-Maritimes, Antibes Visite et présentation du Béramic Port Vauban Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Visite et présentation du Béramic Port Vauban, 18 septembre 2021 10:00, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Port Vauban. Gratuit 06 18 17 56 37, 06 86 32 80 01, contact@aventurepluriel.fr, http://www.bateaupartage.fr

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite et présentation du Béramic * Le “Béramic” est un voilier de 11,60 m en bois construit à Arles en 1966, c’est un cotre de voyage confortable et sûr. Il est classé depuis octobre 2020, BIP (Bateau d’Intérêt Patrimonial).

Il est propriété de l’Association “Aventure Pluriel” et est utilisé dans le cadre des bateaux partagés. L’Association œuvre tout au long de l’année pour rendre la mer accessible à tous.

Un 2ème bateau le “Nath’Soph” de 9m construit au Chantier Naval Richard Fracchia, se développe. Il est destiné à une utilisation collective pour les membres de l’Association “Aventure Pluriel”. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

*

entrée libre par ordre d’arrivée

Port Vauban avenue de Verdun Capitainerie du Port Vauban, 06600 Antibes Antibes 06600 La Fontonne Alpes-Maritimes

0618175637 http://www.bateaupartage.fr Crédits : © Association Aventure Pluriel Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Port Vauban Adresse avenue de Verdun Capitainerie du Port Vauban, 06600 Antibes Ville Antibes Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Port Vauban Antibes