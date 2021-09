Portivy Port d'Orange côté baie - Saint-Pierre Quiberon Portivy La Balade de Maxime Maufra Port d’Orange côté baie – Saint-Pierre Quiberon Portivy Catégorie d’évènement: Portivy

La Balade de Maxime Maufra Port d'Orange côté baie – Saint-Pierre Quiberon, 18 septembre 2021 08:00, Portivy Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre La Balade de Maxime Maufra * En mai 1918, s’éteignait Maxime Maufra, peintre post impressionniste, ami de Paul Gauguin et des peintres de Pont-Aven.

Amoureux de la Bretagne, Il possédait une maison à Saint-Pierre Quiberon, dans le village de Kerhostin, il a peint pendant une dizaine d’années sur la presqu’île de Quiberon et à Belle-Île.

Maufra pas-à-pas … Retrouvez 9 tableaux de Maxime Maufra sur les différents villages de Saint – Pierre Quiberon.

Vivez l’émotion d’un peintre en inspiration.

Télécharger le parcours

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h00

Port d’Orange côté baie – Saint-Pierre Quiberon Port d’Orange, 56510, Saint-Pierre-Quiberon Portivy 56510

Port d'Orange côté baie - Saint-Pierre Quiberon Port d'Orange, 56510, Saint-Pierre-Quiberon Portivy