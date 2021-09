Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac Journée du patrimoine de l’eau Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac

Journée du patrimoine de l’eau Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac, 18 septembre 2021 14:00, . Journée du patrimoine 2021 Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Samedi 18 septembre, 14h00 Journée du patrimoine de l’eau * Port de Rozé – Saint-Malo-de-Guersac

 Suivez la fabrication du chaland de la commune de Saint-Malo-de- Guersac et participez à la mise à l’eau du chaland de Montoir-de-Bretagne.

 Démonstrations de tressage de cordes à l’ancienne et de tamisage du “noir” de Brière, présentation des maquettes de bateaux

 Exposition sur l’histoire de Rozé par le Pas de Saint-Malo

 Exposition photos de l’Université Inter-âges

14 h 30 : Balade à vélo de Rozé à Fédrun

Eleonore, guide du Parc naturel régional de Brière, vous emmène pour une balade à vélo au départ du Belvédère de Rozé. Partez à la découverte de l’île de Fédrun et de ses secrets, faites une halte gourmande au Jardin Partagé de Partage Vert.

Départ devant la Maison de l’Eclusier – Gratuit – sur réservation obligatoire.

Dès 7 ans. Venir avec son vélo, casque et gilet jaune. Chaque participant est sous sa propre responsabilité. possibilité de louer un vélo électrique au port de Rozé ( sous réserve de vélos disponibles) Liaison gratuite Port de Rozé – base nautique de Trignac avec la navette du Rétrobus nazairien de 12 h (départ de Rozé) à 19 h 30 où des animations sur le patrimoine et le développement durable se déroulent également *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

*

pass sanitaire requis pour accéder aux animations

Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac

0240916868 http://www.parc-naturel-briere.com

Le Port de Rozé est la porte d’entrée ” nature” des Marais de Brière. De ce site, vus aurez accès à la réserve Naturelle Régionale et également à des chemins de randonnée.

Crédits : PNRB Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Autres Lieu Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac Adresse Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Port de Rozé 44550 Saint Malo de Guersac