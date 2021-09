Saint-Jean-Cap-Ferrat Port de plaisance Alpes-Maritimes, Saint-Jean-Cap-Ferrat SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE Port de plaisance Saint-Jean-Cap-Ferrat Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Jean-Cap-Ferrat

SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE Port de plaisance, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Journée du patrimoine 2021 Port de plaisance. Gratuit

18 et 19 septembre SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Entrée libre

Port de plaisance Port de plaisance 06230 Saint-Jean-cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes

04 93 76 08 90 https://www.saintjeancapferrat-prestige.com/fr/

Exposition et concours d’élégance

Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Jean-Cap-Ferrat
Age minimum 9 Age maximum 99