Paimpol Port de Paimpol - Quai Neuf Côtes-d'Armor, Paimpol Visite du bateau “Logoden”, ancien baliseur de 1956 des Phares et Balises. Port de Paimpol – Quai Neuf Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Visite du bateau “Logoden”, ancien baliseur de 1956 des Phares et Balises. Port de Paimpol – Quai Neuf, 18 septembre 2021 10:00, Paimpol. Journée du patrimoine 2021 Port de Paimpol – Quai Neuf. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du bateau “Logoden”, ancien baliseur de 1956 des Phares et Balises. * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Port de Paimpol – Quai Neuf Quai Neuf, 22500, Paimpol Paimpol 22500 Castel Pic Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61805967.jpg 02 96 55 31 70 http://www.ville-paimpol.fr https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/paimpol-le-logoden-bateau-baliseur-amarre-au-port-6177361,https://actu.fr/bretagne/paimpol_22162/port-paimpol-une-nouvelle-vie-logoden_21438977.html

Bateau ancien baliseur “Logoden” de 1958

Crédits : licence libre Gratuit Logoden – Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Port de Paimpol - Quai Neuf Adresse Quai Neuf, 22500, Paimpol Ville Paimpol Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Port de Paimpol - Quai Neuf Paimpol