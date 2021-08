Gujan-Mestras Port de Larros Gironde, Gujan-Mestras Cinéma plein air, découvrez “Le vieil homme et l’enfant” Port de Larros Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Samedi 18 septembre, 21h00

Samedi 18 septembre, 21h00 Cinéma plein air, découvrez “Le vieil homme et l’enfant” * Cinéma Plein Air : “Le vieil homme et l’enfant”, un film de 1967, réalisé par Claude Berri. Avec : Michel Simon, Alain Cohen, Charles Denner. Synopsis :

Durant les derniers mois de l’Occupation allemande, un enfant juif est envoyé sous un faux nom à la campagne chez un couple de personnes âgées. Le vieil homme, antisémite, ignore tout des origines de l’enfant et se prend d’affection pour ce “petit fils” qu’il n’a pas eu. *

samedi 18 septembre – 21h00 à 22h30

Gratuit.

