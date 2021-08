“Les Médiévales” Port de Belleville-en-Beaujolais, 18 septembre 2021 13:00, Belleville.

Journée du patrimoine 2021 Port de Belleville-en-Beaujolais. Gratuit

18 et 19 septembre

“Les Médiévales”

*Un marché médiéval avec une vingtaine d’artisans et de producteurs (maroquiniers, costumes et accessoires médiévaux, forgeron, bijoux, apiculteur, nougat, savons, biscuits et boissons médiévaux etc.).

*Campements médiévaux, démonstrations de combats et combats équestres, diverses animations pour les petits et les grands (déambulations de clowns et magie, contes, jeux en bois, archeries, lancer de haches, calligraphie etc.).

*Soirée spectacle le samedi 18 septembre avec un repas sur réservation à partir de 19h00 (Jambon cuit à la broche, lentilles & tarte = 10,00€) suivi à 20h00 d’un spectacle de cracheurs de feu & d’un spectacle équestre et un petit feu d’artifice en clôture.

samedi 18 septembre – 13h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Port de Belleville-en-Beaujolais Port 69220 Belleville en Beaujolais Belleville 69220 Rhône

06 74 67 44 71

Crédits : Cie du Rohan Gratuit