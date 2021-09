Billiers Porche de l'église Saint-Maxent Billiers, Morbihan Visite du clocher de l’église Saint-Maxent de Billiers Porche de l’église Saint-Maxent Billiers Catégories d’évènement: Billiers

Morbihan

Visite du clocher de l’église Saint-Maxent de Billiers Porche de l’église Saint-Maxent, 18 septembre 2021 14:00, Billiers. Journée du patrimoine 2021 Porche de l’église Saint-Maxent. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du clocher de l’église Saint-Maxent de Billiers * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre par groupe de 10 personnes, sur présentation du passe sanitaire.

Porche de l’église Saint-Maxent 56190, Billiers Billiers 56190 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96929741.jpg http://www.billiers.fr/Culture/Patrimoine/default.aspx?Art=887&qry= Crédits : mairie de Billiers Gratuit mairie de Billiers

Détails Catégories d’évènement: Billiers, Morbihan Autres Lieu Porche de l'église Saint-Maxent Adresse 56190, Billiers Ville Billiers lieuville Porche de l'église Saint-Maxent Billiers