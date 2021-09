La Turballe Ponton du Sardinier La Turballe, Loire-Atlantique Visite du Sardinier “Au Gré des Vents” Ponton du Sardinier La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Visite du Sardinier "Au Gré des Vents" Ponton du Sardinier, 18 septembre 2021 10:00, La Turballe

18 et 19 septembre Visite du Sardinier “Au Gré des Vents” * Sardinier “Au Gré des Vents” Emblème de pêche sardinière à La Turballe, ce bateau de 24 tonneaux a pratiqué la pêche de 1964 jusqu’en 1990. Sauvé de la destruction par quelques passionnés du patrimoine, ‘Au Gré des Vents’ a été restauré et conservé à flot.

Il est aujourd’hui labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial. Embarquez pour un voyage dans le temps à bord du sardinier “Au Gré des vents”. Une visite unique pour découvrir les techniques de pêche pratiquées, le travail et les conditions de vie des pêcheurs et explorer les différents compartiments du bateau. Visite à flot dans le port de La Turballe. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Participation libre, Pass sanitaire demandé

Ponton du Sardinier Ponton du sardinier – Port de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique

0240243444 https://augredesvents44.fr

