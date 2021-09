Libourne Ponton des Deux Tours Gironde, Libourne Prenez le large avec une croisière commentée ! Ponton des Deux Tours Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Prenez le large avec une croisière commentée ! Ponton des Deux Tours, 18 septembre 2021 10:30, Libourne. Journée du patrimoine 2021 Ponton des Deux Tours. Tarif habituel|Sur inscription 05 57 51 15 04, bienvenue@tourisme-libournais.com, https://www.tourisme-libournais.com/activites/croisiere-libourne-vayres/#reservation

18 et 19 septembre Prenez le large avec une croisière commentée ! * L’imprenable vue sur la confluence invite à une balade en bateau ! Embarquez pour une promenade de 2h et une belle découverte de la rivière, savourez l’instant présent en famille ou entre amis… Chaque croisière est commentée par un guide conférencier : la faune et la flore de la Dordogne (Réserve mondiale de biosphère labellisée par l’UNESCO), le mascaret et le patrimoine Libournais n’auront plus de secret pour vous. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer le mascaret, ce phénomène naturel rare et spectaculaire ! *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 19h00

18€. 15€ : 6-18 ans / habitants de La Cali / groupe de 10 personnes / personne en situation de handicap (accès fauteuil roulant manuel) et son accompagnant. Gratuit : 0-5 ans. 49€ forfait famille 2 adultes + 2 enfants de 6-18 ans. Réservation obligatoire.

Ponton des Deux Tours 16 quai Souchet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde

05 57 51 15 04 https://www.tourisme-libournais.com https://www.facebook.com/Office.de.Tourisme.du.Libournais/ Crédits : ©Agence Les Conteurs Tarif habituel|Sur inscription

