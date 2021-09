Visite découverte de la nature et des oiseaux Pont des Poteaux – Mouzay – Vallée de la Meuse, 19 septembre 2021 09:00, Mouzay.

Journée du patrimoine 2021 Pont des Poteaux – Mouzay – Vallée de la Meuse. Tarif habituel|Sur inscription 06 83 29 25 47

Dimanche 19 septembre, 09h00

Visite découverte de la nature et des oiseaux

Découverte de la nature et des oiseaux de la vallée de la Meuse, dans un secteur préservé classé Natura 2000, situé en amont de Stenay.

Balade naturaliste et ornithologique en vallée de la Meuse, zone classée Natura 2000 : entre méandres de la Meuse et canal de l’Est, au départ du Pont des Poteaux à Mouzay, la Ligue de Protection des Oiseaux propose une sortie accompagnée par Dominique Landragin, ornithologue et naturaliste passionné, qui va vous donner à voir et à écouter des espèces d’oiseaux parfois rares (tarier des prés, sterne pierregarin, grèbe huppé, bergeronnette printanière, fuligule morillon, foulque macroule…) et vous faire découvrir la flore de ce site préservé…

Vêtements chauds et jumelles conseillés. Possibilité de prêt de jumelles.

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

2,50€ par personne à partir de 12 ans ; gratuit -12 ans. Sur inscription. Lieu communiqué lors de l’inscription. Vêtements chauds et jumelles conseillés. Possibilité de prêt de jumelles.



Pont des Poteaux – Mouzay – Vallée de la Meuse Pont des poteaux, 55700 Mouzay Mouzay 55700 Meuse

• La vallée de la Meuse •

La vallée de la Meuse est une zone classée Natura 2000 : entre méandres de la Meuse et canal de l’Est.

Le périmètre Natura 2000 concerne 75 communes et s’étend depuis Brixey-aux-Chanoines, au sud du département, jusqu’à Vilosnes-Haraumont au nord de Verdun. Le site de la vallée de la Meuse est un refuge d’intérêt exceptionnel pour les oiseaux, avec la présence de trente espèces d’oiseaux inscrites d’intérêt européen.

La richesse de la vallée de la Meuse repose sur la diversité des milieux et la dynamique hydrologique du fleuve. Le site se compose du fleuve Meuse et de ses annexes, de prairies inondables, de forêts alluviales et de pelouses calcaires sèches sur certains côteaux.

Les prairies constituent la majorité des milieux. Elles constituent de vastes territoires de chasse et d’alimentation pour certains oiseaux (rapaces, grands échassiers, anatidés…) et sont propices à la nidification de l’avifaune, notamment du Râle des genêts. Les principaux enjeux pour les oiseaux portent sur le maintien des surfaces en herbes, le maintien des haies et la gestion extensive des prairies.

Crédits : ©CEN Lorraine ©Club ULM du Pays de Stenay