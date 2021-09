Deux ponts pour nous unir Pont Cuénot, 18 septembre 2021 10:00, La Chavanne.

18 et 19 septembre

Deux ponts pour nous unir

Le pont des anglais

Ce pont mis en service en 1856 par le roi Victor Emmanuel II franchit l’Isère à Cruet en Savoie sur 168m de long. Ouvrage principal sur la première ligne ferroviaire de Savoie entre Aix-les-Bains et St Jean de Maurienne ce pont cage en treillis métallique réunis par des anses de panier est le plus vieil ouvrage de ce type en France et peut-être au monde dans son état originel. Cette architecture révolutionnaire pour l’époque permit de construire des ponts métalliques pour le passage des trains. Cette technique verra son aboutissement dans le chef-d’œuvre de la tour Eiffel. La construction des piles elles mêmes réalisée avec la technique nouvelle de Triger est commune aux deux ouvrages. Ce pont verra passer les troupes napoléoniennes en renfort des troupes sardes en 1859 contre les troupes autrichiennes. Ces évènements engendreront l’unification de l’Italie et le rattachement de la Savoie à la France.

Les méthodes de construction, l’architecture de l’ouvrage, son histoire ferroviaire puis routière seront exposés et commentés au droit de l’ouvrage.

Le pont Cuénot

Le pont Cuénot (ou Pont Morens) classé bénéficiera cette année d’une exposition (photos, documents, gravures anciennes) et des visites par des guides de 10 heures à 17 heures le samedi 18 et dimanche 19 septembre. L’accès se fera par la rive gauche de l’Isère. Une exposition avec plans et photos sur le chantier pharaonique de l’endiguement de l’Isère qui s’est terminé simultanément à la construction du Pont des Anglais sera aussi présentée exceptionnellement.

Conditions de la visite et accès

Les associations “Les amis de Montmélian et des environs” et “Cruet Nature et Patrimoines” vous proposent une visite conjointe de ces deux monuments historiques. Distants de 4km vous pourrez y accéder en voiture mais également faire l’aller retour à pied ou à vélo. Une calèche tirée par un cheval pourra transporter les personnes à mobilité réduite, les petits, … sur le chemin de la digue le long de l’Isère entre les deux ponts. Depuis ce chemin rive gauche vous pourrez admirer la rivière, les Bauges, le vignoble de la Combe de Savoie et ses châteaux, les synclinaux de l’Arclusaz, mais aussi la Charteuse depuis la dent de Crolle au Mont Granier jusqu’au Mont Blanc. Une petite buvette sera mise en place.

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Pont Cuénot 73800 La Chavanne La Chavanne 73800 Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38958618.jpg 0687784469 http://cruet.np.free.fr http://www.amisdemontmelian.com

Deux ponts sur l’Isère, deux monuments historiques en Combe de Savoie. Le pont Cuénot, pont de pierre de 1685 fut l’entrée majeur de la forteresse de Montmélian en provenance de l’Italie. Le pont des Anglais est le principal ouvrage de la première ligne de chemin de fer de Savoie. Inauguré en 1856 il est le témoin de la construction métallique révolutionnaire en treillis rivetés qui aboutira au chef d’oeuvre de la tour Eiffel 33 ans plus tard.

