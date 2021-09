Maubeuge Pôle Henri Lafitte Maubeuge, Nord Le théâtre de Guignol Pôle Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Le théâtre de Guignol Pôle Henri Lafitte, 19 septembre 2021 14:00, Maubeuge

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Le théâtre de Guignol * Voilà une animation qui plaira aux grands comme aux petits. Installé devant notre Castelet aux couleurs d’autrefois, chacun pourra assister à une représentation de « Guignol et ses amis » ! *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h20

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h20

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h20

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h20

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Pôle Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord

