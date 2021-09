Maubeuge Pôle Henri Lafitte Maubeuge, Nord Casques virtuels Pôle Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Casques virtuels Pôle Henri Lafitte, 18 septembre 2021 10:00, Maubeuge. Journée du patrimoine 2021 Pôle Henri Lafitte. Gratuit

18 et 19 septembre Casques virtuels * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Sur présentation d’un pass sanitaire valide

Pôle Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17907636.jpg Crédits : © Arnaud Robin Gratuit © Ville de Maubeuge

Détails Catégories d’évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Pôle Henri Lafitte Adresse 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Ville Maubeuge Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Pôle Henri Lafitte Maubeuge