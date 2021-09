Maubeuge Pôle Henri Lafitte Maubeuge, Nord Bal années Folles – Micro Festival Pôle Henri Lafitte Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Bal années Folles – Micro Festival Pôle Henri Lafitte, 17 septembre 2021 19:30, Maubeuge

Vendredi 17 septembre, 19h30, 21h00 Bal années Folles – Micro Festival * Vous rêvez d’apprendre à danser le Swing, de vous plonger dans l’époque des « années folles » ? Les danseurs de la compagnie The Cherry Dots vous offriront une initiation au swing et au Lyndi Hop de 19h30 à 20h30. Puis rendez-vous avec Swingin’Partout et les trois chanteuses de The Swing Birds pour un bal années folles. Au menu des sourires, de la danse et de l’émotion. N’hésitez pas à enfiler vos plus belles tenues pour remonter le temps, direction les années 30. Restauration sur place ! *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 20h30

vendredi 17 septembre – 21h00 à 23h00

*

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Pôle Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord

