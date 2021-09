Saint-Connan Pôle de l'Etang-Neuf Côtes-d'Armor, Saint-Connan Portes ouvertes de l’atelier de peinture du Pôle de l’Étang Neuf Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Portes ouvertes de l'atelier de peinture du Pôle de l'Étang Neuf Pôle de l'Etang-Neuf, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Connan

18 et 19 septembre Portes ouvertes de l’atelier de peinture du Pôle de l’Étang Neuf * L’atelier ouvre ses portes au public afin de faire découvrir la production artistique qui voit le jour entre ses murs. C’est également l’occasion d’assister à la démonstration de calligraphie chinoise par Sophie Deliss. Vous pourrez échanger avec les artistes qui proposent des stages tout au long de l’année pour petits et grands, amateurs ou confirmés. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Accès libre et gratuit les deux après-midis, port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Pôle de l’Etang-Neuf 22480, Saint-Connan Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor

Pôle de l’Etang-Neuf : équipement culturel comprenant un atelier de peinture, une école de pêche et le musée de la Résistance en Argoat,

