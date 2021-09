Conférence : De la Résistance à la déportation : la répression allemande dans les Hautes-Alpes (1943-1944) Pôle culturel Quai des Arts –, 18 septembre 2021 17:00, Veynes.

Samedi 18 septembre, 17h00

Conférence : De la Résistance à la déportation : la répression allemande dans les Hautes-Alpes (1943-1944)

Une conférence de Jean-Pierre Pellegrin, auteur de “Déportations et internements ; 1942-1944 ; Livre mémorial Hautes –Alpes, 2021”, à la Médiathèque de Veynes.

Les déportations et les internements de résistants ou d’otages par les occupants nazis furent le mode d’oppression et de répression qui fit le plus de victimes. Mais qui furent ces victimes ? Des listes ou des bases de données nationales nous fournissent des noms. L’étude des informations qui figurent dans les quelques 420 dossiers de ces victimes consultés par l’auteur ainsi que des témoignages écrits permettent de connaître leur parcours de vie et leur sort. Cette conférence se propose de montrer les liens entre les actions de résistance déployées dans les diverses sous-régions du département et ses modes de répression. On évoquera en particulier les arrestations dans les pays du Buëch et plus spécifiquement dans le Veynois.

Le pass sanitaire* est obligatoire pour l’accès à la salle de la Médiathèque ainsi que le port du masque, à l’extérieur comme à l’intérieur, en vertu du décret du 1er juin 2021 et de l’arrêté préfectoral du 16 août 2021.

*Certificat attestant d’un schéma vaccinal complet ou d’un résultat de test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou prouvant une contamination à la Covid 19 au cours des 6 derniers mois.

samedi 18 septembre – 17h00 à 19h00

Pôle culturel Quai des Arts – 2 avenue des Martyrs 05400 VEYNES Veynes 05400 Hautes-Alpes

04 92 57 15 27 https://www.ville-veynes.fr/culture/mediatheque-le-quai-des-arts/

Médiathèque et cinéma

