“Nantaises de caractère” : mini-concerts de chansons traditionnelles Pôle associatif Désiré Colombe, 18 septembre 2021 10:00, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Pôle associatif Désiré Colombe. Gratuit Handicap moteur Dastum44@orange.fr

Samedi 18 septembre, 10h00, 12h00, 15h00, 17h30

Nantaises de Caractères

Mini-concerts de chansons traditionnelles

Depuis plusieurs années l’association Dastum 44 collecte et analyse les chansons sur le thème de Nantes, ville parmi les plus chantées, si ce n’est LA plus chantée.

Le produit de cette étude fait l’objet d’articles régulièrement publiés sur le site Nantes-patrimonia mais aussi sert de support à des animations comme ces mini-concerts proposées par les chanteurs et musiciens de Dastum 44.

Par jeu et pour respecter les thématiques proposées par le Ministère et par la Ville de Nantes, les chansons choisies évoqueront Nantes ET la femme dans la chanson.

Le répertoire n’est pas avare d’héroïnes et de figures locales. Depuis la duchesse Anne jusqu’aux Soeurs Amadou en passant par les passionnées qui deviennent héroïques pour accomplir leurs amours, elles trouvent dans Nantes le cadre romantique idéal pour accomplir leur destin.

Entrée libre, de préférence sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup Nantes 44100 Centre Ville Loire-Atlantique

Crédits : JEP 2020 fonds Dastum 44 (H. Aribart) Gratuit