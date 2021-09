L'Aiguillon-sur-Mer Pointe de l'Aiguillon, l'Aiguillon sur mer L'Aiguillon-sur-Mer, Vendée Point d’observation des oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon Pointe de l’Aiguillon, l’Aiguillon sur mer L'Aiguillon-sur-Mer Catégories d’évènement: L'Aiguillon-sur-Mer

Vendée

18 et 19 septembre

18 et 19 septembre Point d’observation des oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon * Comme chaque année depuis 1993, le suivi de la migration des oiseaux de la pointe de l’Aiguillon débute le 1er septembre. Les bénévoles de la LPO Vendée, qui participent à ces comptages d’oiseaux migrateurs, accueillent le public à l’occasion des journées du patrimoine pour partager leur passion pour la nature et leur savoir-faire. Comptez les oiseaux ? Pourquoi ? Comment ? et à quoi ça sert ?

Autant de questions auxquelles ils répondront

Des longues-vues seront également mise à la disposition des visiteurs pour observer les oiseaux posés dans la Baie de l’Aiguillon.

Ces point d’obs’ sont proposés en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Crédits : © Amandine Brugneaux – LPO Vendée

Lieu Pointe de l'Aiguillon, l'Aiguillon sur mer Adresse 85460 L'Aiguillon-sur-Mer Ville L'Aiguillon-sur-Mer