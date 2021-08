Alby-sur-Chéran Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Visite guidée de la ciergerie Blanchet Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran

Haute-Savoie

Visite guidée de la ciergerie Blanchet Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran, 18 septembre 2021 11:00, Alby-sur-Chéran. Journée du patrimoine 2021 Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran. Gratuit|Sur inscription 0450683944

18 et 19 septembre Visite guidée de la ciergerie Blanchet * La magie du lieu se révèle à travers tous les outils présents sur place, datant parfois du début de l’activité : les morceaux de cire d’abeille et de paraffine, les anciens chaudrons en cuivre, ainsi que les mèches de coton suspendues à des cadres sur lesquels on versait le mélange chaud pour former le cierge… *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h45

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

*

Sur inscription, Places limitées

Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran 9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Alby-sur-Chéran 74540 Haute-Savoie

04 50 68 32 99 http://www.cc-pays-albysurcheran.fr Crédits : Mairie d’Alby-sur-Chéran Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Autres Lieu Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran Adresse 9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Alby-sur-Chéran Age maximum 99 lieuville Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran