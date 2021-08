Chemillé-en-Anjou Point d'informations touristiques de Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Parcours découverte du patrimoine chemillois avec l’Appli Baludik Point d’informations touristiques de Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

18 et 19 septembre Parcours découverte du patrimoine chemillois avec l’Appli Baludik * Découvrez le patrimoine de Chemillé de manière ludique avec votre téléphone en téléchargeant l’Appli, Baludik.

“Les étudiants du projet Tourist’Hic et la commune de Chemillé-en-Anjou vous proposent de découvrir les trésors de Chemillé à travers une enquête policière palpitante ! Le commissaire Omille a besoin de votre aide pour résoudre le mystère autour de la disparition de la Sainte-Larme ! Cam vous guidera dans votre aventure ! Bonne chance !” Attention, le parcours n’est pas une boucle, vous arriverez à 10 minutes à pied du point de départ. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

