Orvault Plateforme Industrielle Courrier Loire-Atlantique, Orvault Visite guidée de la Plateforme Industrielle Courrier Plateforme Industrielle Courrier Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Orvault

Visite guidée de la Plateforme Industrielle Courrier Plateforme Industrielle Courrier, 18 septembre 2021 14:00, Orvault. Journée du patrimoine 2021 Plateforme Industrielle Courrier. Sur inscription contact@routedevannes.com

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée de la Plateforme Industrielle Courrier * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

*

10 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Plateforme Industrielle Courrier 3 rue du Solay 44700 ORVAULT Orvault 44700 Z.A. Le Forum Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39679579.jpg 02 28 09 19 19

La plateforme industrielle courrier est en charge du tri postal avant envoi dans le bureau de poste adéquat. Elle est ainsi responsable du bon acheminement du courrier postal dans la zone qu’elle dessert

Crédits : Crédit photo PIC Orvault Sur inscription Crédits photo PIC Orvault

Détails Heure : 14:00 - 15:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Orvault Autres Lieu Plateforme Industrielle Courrier Adresse 3 rue du Solay 44700 ORVAULT Ville Orvault Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Plateforme Industrielle Courrier Orvault