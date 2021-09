Nantes Planétarium de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Planétarium de Nantes : Thomas Pesquet : mission Alpha Planétarium de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Séances gratuites de 20mn. Séances en continu de 14h à 18h.Entrée gratuite dans la limite des 59 places. Pas de réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Planétarium de Nantes 8 rue des Acadiens 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69287205.jpg 02 40 73 99 23 http://planetarium@nantesmetropole.fr

Le Planétarium de Nantes est une salle recevant du public pour des séances de projection. La diffusion des connaissances en astronomie est notre objectif. Confortablement installé dans un fauteuil, vous pourrez découvrir le ciel nocturne, reconnaître les constellations, visiter le Système solaire et même tout l’Univers connu.

