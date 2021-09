Montpellier Plan Duché Hérault, Montpellier Concert des Sweeties Plan Duché Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Concert des Sweeties Plan Duché, 18 septembre 2021 16:00, Montpellier. Journée du patrimoine 2021 Plan Duché. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 16h00 Concert des Sweeties * Les Sweeties, chorale jazz-swing de l’association Voix à tous les étages chantera à 16h sur le plan Duché. Ce groupe est un ensemble de voix de femmes jazz, glamour et délicieusement rétro, renforcé par une mise en scène dynamique et une rythmique jazz. Les Sweeties chanteront à plusieurs endroits pour les Journées du patrimoine : départ place Pétrarque à 14h30 pour 40 min de concert puis passage par la rue de l’Argenterie et la rue de la Loge (déambulation chantée). Arrêt pour un concert à 16h sur le plan Duché, puis direction place de la Canourgue au pied de la coquille pour terminer par un dernier concert dans la cour de l’hôtel Cambacérès à 17h45. Dans la limite des places disponibles.

Rappel : Pass sanitaire et masques obligatoire pour les concerts en intérieur. N’hésitez pas à nous écrire pour obtenir plus de renseignements.

Formulaire de contact disponible sur notre site à l’adresse ci-dessous.

https://choralemontpellier.com/

https://www.facebook.com/VoixaTousLesEtages *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

*

En extérieur

Plan Duché 8, rue Rebuffy, 34062 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Une petite place à l’ombre, très peu connue, dans le centre historique de Montpellier.

Crédits : © Voix à tous les étages Gratuit

Détails Heure : 16:00 - 16:45 Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Plan Duché Adresse 8, rue Rebuffy, 34062 Montpellier Ville Montpellier Age maximum 99 lieuville Plan Duché Montpellier