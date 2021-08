Ligugé Plan d'eau de la Filature Ligugé, Vienne Parcours pédagogiques autour du plan d’eau de la Filature Plan d’eau de la Filature Ligugé Catégories d’évènement: Ligugé

Vienne

Parcours pédagogiques autour du plan d’eau de la Filature Plan d’eau de la Filature, 17 septembre 2021 09:00, Ligugé. Journée du patrimoine 2021 Plan d’eau de la Filature. Gratuit

17 – 19 septembre Parcours pédagogiques autour du plan d’eau de la Filature * Trois parcours pédagogiques ont été créés pour les petits et les grands autour de l’étang et sur l’île de la Filature. Plusieurs panneaux racontent l’histoire de l’ancienne Filature et présentent la faune et la flore du site. Balade bucolique et instructive dans ce lieu chargé d’histoire. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 20h00

Gratuit. Prévoir des chaussures adaptées aux sentiers dans la nature. Parcours sans difficultés.

Plan d’eau de la Filature Avenue de la Plage , 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2098208.jpg 05 49 55 97 19 https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/les-differents-parcours-a-pied

Partez en balade au bord de l’eau et sur l’île de l’ancienne filature…

Pour découvrir la richesse de l’environnement local, un parcours pédagogique vous emmène le long du plan d’eau et vous guide au rythme des panneaux explicatifs qui retracent l’histoire unique des lieux.

