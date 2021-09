Messery Plage municipale de Messery Haute-Savoie, Messery Patrimoine lémanique Plage municipale de Messery Messery Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Patrimoine lémanique Plage municipale de Messery, 18 septembre 2021 10:00, Messery

Samedi 18 septembre, 10h00 Patrimoine lémanique * RV à la plage municipale de Messery le samedi 18 septembre de 10h à 22h

Animations, expositions, démonstrations, initiations, ateliers, balades sur le lac, restauration (midi et soir) et jeux sont au programme. Un feu d’artifice viendra clore cette journée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h00

pass sanitaire obligatoire

Plage municipale de Messery rue du lac Messery Messery 74140 Haute-Savoie

04 50 94 75 55 https://www.messery.fr/2021/08/fete-du-patrimoine/ Crédits : mairie messery Gratuit

Heure : 10:00 - 22:00
Plage municipale de Messery
Adresse rue du lac Messery
Ville Messery