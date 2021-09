Plœmeur Plage de l'anse du Stole Morbihan, Ploemeur Découverte des Ancres du Stole Plage de l’anse du Stole Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

Ploemeur

Découverte des Ancres du Stole Plage de l’anse du Stole, 17 septembre 2021 09:00, Plœmeur. Journée du patrimoine 2021 Plage de l’anse du Stole. Gratuit

17 – 19 septembre Découverte des Ancres du Stole * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Accès libre au site – site signalé par la bouée de localisation jaune / pour nageurs confirmés uniquement.

Plage de l’anse du Stole Rue de l’Anse du Stole 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Lomener Morbihan Crédits : Ville de Ploemeur Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploemeur Autres Lieu Plage de l'anse du Stole Adresse Rue de l'Anse du Stole 56270 Ploemeur Ville Plœmeur lieuville Plage de l'anse du Stole Plœmeur