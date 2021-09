Beaucaire Place Vieille Beaucaire, Gard Evenement culturel “Pâtre et moine” Place Vieille Beaucaire Catégories d’évènement: Beaucaire

18 et 19 septembre Evenement culturel “Pâtre et moine” * “Pâtre et moine”, patrimoine et littérature Beaucaire Expositions : état des lieux (“Portraits”, “Lavandière et Dragon”)

Patrimoine et littérature. Lectures : enfants et adultes liront des textes sur Beaucaire

Acrobaties verbales + projection

Petite librairie du week-end

Armoire pour lire https://www.facebook.com/ahmed.agbani.1 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 20h00

Entrée libre et gratuite

Site historique porteur d’histoires et de légendes dont la célèbre Foire de Beaucaire (XIIIème – XIXème s.).

Crédits : Photo: Ahmed Agbani. Toile : Alain Faure Gratuit © Photo: Ahmed Agbani. Toile : Alain Faure

