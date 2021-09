Maubeuge Place Vauban 59600 maubeuge Maubeuge, Nord Jeroen Hermkens : œuvre gravée et lithographiée 2011-2020 à la porte de Mons Place Vauban 59600 maubeuge Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Jeroen Hermkens : œuvre gravée et lithographiée 2011-2020 à la porte de Mons Place Vauban 59600 maubeuge, 18 septembre 2021 14:00, Maubeuge. Journée du patrimoine 2021 Place Vauban 59600 maubeuge. Gratuit

18 et 19 septembre Jeroen Hermkens : œuvre gravée et lithographiée 2011-2020 à la porte de Mons * Pour cette troisième exposition consacrée à Jeroen Hermkens, graveur originaire des Pays-Bas, l’association Malbodium Museum vous présente l’évolution technique et artistique de cet artiste qui crée depuis 1982. Délaissant progressivement les coups de pinceau vigoureux et les tâches colorées au profit de lignes plus ordonnées, l’artiste touche à un équilibre nouveau dans ses lithographies, presque classique. Découvrez son travail au fil de ses vues urbaines, portraits et nus présentés dans l’exposition. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Place Vauban 59600 maubeuge Place Vauban 59600 maubeuge Maubeuge 59600 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54760998.jpg Crédits : © Association Malbodium Museum Gratuit © Ville de Maubeuge

Détails Catégories d’évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Place Vauban 59600 maubeuge Adresse Place Vauban 59600 maubeuge Ville Maubeuge lieuville Place Vauban 59600 maubeuge Maubeuge