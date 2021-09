Hermonville Place Truchon Hermonville, Marne Visite guidée et commentée du village d’Hermonville Place Truchon Hermonville Catégories d’évènement: Hermonville

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Accès libre. Rendez-vous place Truchon, sur le parking près de la mairie. Trois départs de visite : 15h, 16h, 17h. Durée de la visite : 1h, 1h30 environ. Il y aura 3 guides différents. Prévoir de bonnes chaussures confortables.

Place Truchon Place Truchon, 51220 Hermonville Hermonville 51220 Marne

Ce village fut fondé à l’époque mérovingienne, et est devenue commune par une charte de Philippe-Auguste. L’église date du XIIe siècle. De nombreux personnages célèbres passèrent par cette ville.

Durant la Première Guerre mondiale, en 1915, une école secrète d’espionnage fut créée dans cette ville afin de déposer des espions derrière les lignes ennemies pour y mener des actions de sabotage et de renseignement. Ce petit village comporte de nombreuses maisons de caractère.

