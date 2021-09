Vannes Place Saint Pierre - Vannes Morbihan, Vannes Découverte de la ville ancienne – Vannes Place Saint Pierre – Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Découverte de la ville ancienne – Vannes Place Saint Pierre – Vannes, 19 septembre 2021 11:00, Vannes. Journée du patrimoine 2021 Place Saint Pierre – Vannes. Gratuit Handicap moteur 02 97 01 64 00, patrimoine@mairie-vannes.fr

Dimanche 19 septembre, 11h00, 15h00 Découverte de la ville ancienne – Vannes * *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit – Accessible aux personnes à mobilité réduite / Nombre de places limité à 25 visiteurs par groupe Réservation conseillée

Place Saint Pierre – Vannes 15 Place Saint Pierre, 56000, Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Crédits : Ville de Vannes Gratuit

Détails Heure : 11:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Place Saint Pierre - Vannes Adresse 15 Place Saint Pierre, 56000, Vannes Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Place Saint Pierre - Vannes Vannes