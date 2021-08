Lyon Place Saint-Paul Lyon Métropole de Lyon Lyon légendaire Place Saint-Paul Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Lyon légendaire Place Saint-Paul Lyon, 17 septembre 2021 18:00, Lyon

17 – 19 septembre Lyon légendaire * Les Bêtes oubliées… Et si les légendes marchaient encore parmi nous ? Et si, sous des apparences anodines, le monde de la Féérie se dissimulait dans les rues de Lyon ? Et si tous les monstres et les héros du temps jadis, après avoir déserté les campagnes environnantes, avaient trouvé leur refuge ou leur prison dans les sages immeubles bourgeois de la ville ? …Une légende millénaire Découvrez une histoire secrète et insoupçonnée — trois mille ans d’histoire s’éclairent sous un jour nouveau, joignez le Tempestaire dans sa ronde pour, avec lui, revivre les contes millénaires du temps jadis. Soulevez le voile… Lyon Légendaire est une création originale de Nicolas Le Breton, proposée pour vous par Histoires Décalées. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 11h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

35 personnes maximum, prévoir de bonnes chaussures

Place Saint-Paul Lyon Place Saint-Paul Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

