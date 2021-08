Strasbourg Place Saint-Étienne Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée : Stork Tour Place Saint-Étienne Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée : Stork Tour Place Saint-Étienne, 17 septembre 2021 18:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Place Saint-Étienne. Gratuit|Sur inscription 06 01 36 13 10

17 – 19 septembre Visite guidée : Stork Tour * Découvrons ensemble les mosaïques de Stork, éléments forts du Street Art à Strasbourg. Sous un œil amusé, émerveillé ou bien intrigué, on s’est déjà tous posés des questions devant une mosaïque de l’artiste Stork PixelArt. Suivez-moi à Strasbourg à la découverte de quelques mosaïques de l’artiste strasbourgeois pour comprendre ces petites cigognes qui ponctuent nos rues. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Place Saint-Étienne Place Saint-Étienne, 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49107549.jpg

La place Saint-Etienne est une petite place pittoresque, bordée d’anciennes maisons en pans de bois. On y trouve également le Foyer de l’Étudiant Catholique et l’église Saint-Étienne, au sein du Collège épiscopal Saint-Étienne. Au centre de la place se trouve depuis 1929 la fontaine du Meiselocker.

