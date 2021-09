Nantes Place Royale Loire-Atlantique, Nantes Exposition à l’occasion du tricentenaire des sapeurs pompiers de Nantes Place Royale Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Exposition à l’occasion du tricentenaire des sapeurs pompiers de Nantes * À l’occasion du tricentenaire des sapeurs pompiers de Nantes, le musée des sapeurs pompiers de Loire-Atlantique et les Archives de Nantes s’associent pour retracer ces 300 ans d’histoire.

L’exposition largement illustrée permet de de découvrir l’évolution des matériels, l’histoire des casernes nantaises et les grands incendies qui ont mobilisé ces hommes du feu.

Exposition du 4 au 30 septembre. *

Place Royale 44000 Nantes

Conçue en 1786 par l’architecte Mathurin Crucy, elle a été aménagée après la destruction des remparts médiévaux en 1790. Sa fontains majestueuse de granit bleu et bronze représente la Loire (sous la forme d’Amphitrite, fille de Neptune) et ses affluents, surmontée de la ville de Nantes.

