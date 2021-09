“Des villes…pour l’éternité. Urbanités, humanités, des affinités électives.” Place royale du Peyrou, 18 septembre 2021 18:30, Montpellier.

Journée du patrimoine 2021 Place royale du Peyrou. Gratuit|Sur inscription lignesdefuite@orange.fr

Samedi 18 septembre, 18h30

“Des villes…pour l’éternité. Urbanités, humanités, des affinités électives.”

À l’heure du numérique, les villes, véritables creusets de cultures, restent plus que jamais le laboratoire d’une expérimentation sociale unique, vivace et fondatrice, une école de l’humanité, en quelque sorte. Quel héritage patrimonial nous offrent-elles ?

Comment parvient-il jusqu’à nous ? Et comment ces identités participent-elles à construire l’histoire humaine ? Monuments, formes de l’espace urbain, tracés, croissances, quartiers, nous renseignent sur l’histoire des villes. Mais qu’en est-il de l’atmosphère propre à chacune ? Quelles sont les représentations sensibles qui nous émeuvent et nous racontent la ville ?

Des architectes et amoureux des villes vous guideront et feront vivre quelques espaces publics patrimoniaux de la ville de Montpellier au travers de la singularité de leurs regards. Par le biais de la littérature et de la poésie, ces espaces publics entreront en résonance avec un patrimoine urbain plus vaste, issu d’autres villes, invisibles celles-là, peut-être appartenant au passé, mais tellement vivantes dans la mémoire collective. Les lectures se poursuivront par un échange autour d’évocations sonores dans l’extraordinaire Jardin de la Reine…

samedi 18 septembre – 18h30 à 21h00

Place royale du Peyrou Rue de la Blottière, 34000, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault

La promenade du Peyrou est une esplanade de 4,59 ha située à l’ouest du quartier de l’Écusson dans la ville de Montpellier, en bordure de l’ancienne enceinte « commune-clôture ». Cet ensemble, classé parmi les Monuments historiques, représente une conjonction de cinq œuvres : la promenade et ses terrasses permettant de contempler les Cévennes et les Pyrénées qui a été aménagée en 1689, la porte du Peyrou ou l’Arc de Triomphe avec son pont et ses rampes d’accès, réalisés en 1691, la statue équestre de Louis XIV érigée en 1718, l’aqueduc Saint-Clément et son réservoir construit à partir 1753, le château d’eau dont le projet fut retenu en 1766, les statues enfant et lion d’Injalbert et les grilles des entrées en 1832. Plus tard, en 1927, la construction d’un cadran solaire analemmatique, réalisé à l’initiative du Pr Pierre Humbert et en 1939, la prise de la photo symbolique du résistant Jean Moulin. D’importants travaux de rénovation ont été effectués depuis les années 1980 pour préserver les lieux.

Crédits : À propos de Nice, un film de Jean Vigo. © 1930 Gaumont Avec l'aimable autorisation de Gaumont