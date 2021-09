Valence Place Porte neuve Drôme, Valence Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence Place Porte neuve Valence Catégories d’évènement: Drôme

Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence Place Porte neuve, 18 septembre 2021 14:00, Valence. Journée du patrimoine 2021 Place Porte neuve. Gratuit

18 et 19 septembre Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence * Deux sculptures monumentales en acier de Serge ROCA, installées à Valence, Place de la Liberté (Mairie) et Place Porte neuve (à côté de la Banque de France). L’artiste est présent au collectif de l’Espace Jeanne de Flandreysy, square Charles Aznavour (Valence).

Serge ROCA est un artiste sculpteur sur acier qui travaille exclusivement l’acier industriel. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

