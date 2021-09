Bordeaux Place Pey Berland Bordeaux, Gironde Inauguration du Parcours Bordeaux, Port de la Lune, Patrimoine mondial Place Pey Berland Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Samedi 18 septembre, 09h30 Inauguration du Parcours Bordeaux, Port de la Lune, Patrimoine mondial * Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux vous invitent à l’Inauguration du Parcours Bordeaux, Port de la Lune, patrimoine mondial, de 9h30 à 13h, sous forme d’une marche musicale de 3,6 km. Vous les avez peut-être déjà remarqués : 275 clous en bronze ornent les pavés de la capitale girondine, classée au Patrimoine mondial de l’humanité. Le circuit propose, en moins de deux heures, la découverte des bâtiments les plus emblématiques du centre historique : le Grand Théâtre, le Palais Rohan, la Grosse Cloche, la Porte Cailhau, la Place de la Bourse, ou encore l’Hôtel de Saige. 9h30 : accueil café à l’Hôtel de Ville,

10h : départ en musique de la randonnée inaugurale,

11h30-11h45 : retour des marcheurs,

12h : inauguration officielle. https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Decouvrez-le-parcours-Bordeaux-port-de-la-Lune-Patrimoine-Mondial *

Place Pey Berland, 33000 Bordeaux

La place tient son nom de Pey Berland (forme gasconne de Pierre Berland) qui fut élu archevêque de Bordeaux en 1430. La place Pey Berland réunit de nombreux monuments importants de la ville de Bordeaux :

• la Cathédrale Saint-André,

• la Tour Pey Berland,

• le Palais Rohan, l’hôtel de ville de Bordeaux,

• une statue représentant Jacques Chaban-Delmas,

• et le bâtiment de la faculté de droit qui abrite aujourd’hui le pôle juridique et judiciaire.

