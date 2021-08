Lille Place Louise de Bettignies Lille, Nord Parcours – Transport des visiteurs entre différents sites en Taxivélo en partance de la Place Louise de Bettignies Place Louise de Bettignies Lille Catégories d’évènement: Lille

18 et 19 septembre Parcours – Transport des visiteurs entre différents sites en Taxivélo en partance de la Place Louise de Bettignies * Les 18 et 19 septembre, ce sont les Journées du Patrimoine : l’occasion de s’essayer à de nouveaux modes de transports pour découvrir le patrimoine lillois. V’Lille, trottinettes, rollers, taxivélos ou vélo cargo… ou tout simplement marche à pied…, les Journées du Patrimoine, c’est le moment de (re)découvrir la ville autrement, sereinement.

Samedi et dimanche, de 10h à 18h profitez de trajets gratuits pour visiter la ville dans un taxivélo Happymoov ! 3 stations pour retrouver ces taxivélos qui vous conduiront vers le lieu patrimonial de votre choix sur Lille. En prime, ils vous communiqueront quelques infos sur l’histoire des lieux que vous apercevrez durant votre parcours.

En partance de : – L’Hôtel de Ville, côté Place Roger Salengro

– La Place de la République

– La Place Louise de Bettignies

Si à votre arrivée sur l’un des lieux de rendez-vous le vélotaxi n’est pas là, patientez quelques minutes ou appelez le 06 24 16 08 18 pour signaler votre présence Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Accès libre

Place Louise de Bettignies Place Louise de Bettignies Lille Lille Vieux-Lille Nord

